Fenerbahçe, Konferans Ligi ilk hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, karşılaşma öncesi Tadic'in altyapı futbolcularından biriyle paslaşması büyük beğeni topladı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tadic, mücadele öncesinde kenara doğru giderken top toplayıcı bir çocukla kafa topu sektirdi. Bu anlar tribünde bir taraftarın kamerasına yansırken Sırp yıldız için "Seni sevmeyelim de taşa mı dönelim" yorumları yapıldı.
Tadic mücadeleye 88. dakikada Joshua King'in yerine dahil oldu. Sırp yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti - Son Dakika