Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti

Son Güncelleme: 22.09.2023 11:01

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile oynadığı karşılaşma öncesinde Tadic, top toplayıcı bir çocukla kafa topu sektirdi. Tribündeki taraftarın kamerasına yansıyan o anlar sonrası Sırp yıldız için, ''Seni sevmeyelim de taşa mı dönelim'' yorumları yapıldı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi ilk hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, karşılaşma öncesi Tadic'in altyapı futbolcularından biriyle paslaşması büyük beğeni topladı.

O ANLAR TARAFTARIN KAMERASINA YANSIDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tadic, mücadele öncesinde kenara doğru giderken top toplayıcı bir çocukla kafa topu sektirdi. Bu anlar tribünde bir taraftarın kamerasına yansırken Sırp yıldız için "Seni sevmeyelim de taşa mı dönelim" yorumları yapıldı.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tadic mücadeleye 88. dakikada Joshua King'in yerine dahil oldu. Sırp yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Tadic'in top toplayıcı çocuğa yaptığı jest taraftarı mest etti: Seni sevmeyelim de taşa mı dönelim
Tadic'in top toplayıcı çocuğa yaptığı jest taraftarı mest etti: Seni sevmeyelim de taşa mı dönelim

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti - Son Dakika
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