Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti

Fenerbahçe, Konferans Ligi ilk hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, karşılaşma öncesi Tadic'in altyapı futbolcularından biriyle paslaşması büyük beğeni topladı.

O ANLAR TARAFTARIN KAMERASINA YANSIDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tadic, mücadele öncesinde kenara doğru giderken top toplayıcı bir çocukla kafa topu sektirdi. Bu anlar tribünde bir taraftarın kamerasına yansırken Sırp yıldız için "Seni sevmeyelim de taşa mı dönelim" yorumları yapıldı.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tadic mücadeleye 88. dakikada Joshua King'in yerine dahil oldu. Sırp yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.