Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu

30.03.2022 22:05
Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve 9'uncu altın madalyasını Macaristan'da kazandı. 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında 5-2 galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı.


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Feyzullah Aktürk: '100. madalya bana nasip oldu' Feyzullah Aktürk: '100. madalya bana nasip oldu' Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

Milli Güreşçi, Macaristan, Taha Akgül, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Taha Akgül, 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


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