Taha Akgül yarı finalde

Milli güreşçimiz Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milli güreşçimiz, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında Amir Hossein Zare ile finale çıkabilmek için karşılaşacak. Taha Akgül, son 16 turundaki rakibi Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'ide teknik üstünlükle 10-0 mağlup etmişti.
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