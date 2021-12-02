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Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim ve Burak Elmas'a ret - Son Dakika

Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim ve Burak Elmas'a ret

02.12.2021 19:52
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim ve Burak Elmas'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçtan men ve 59 bin TL para cezası için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçtan men ve 59 bin TL para cezası için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Tahkim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. başkanı Burak Elmas'ın, idareci Rezan Epözdemir'in ve teknik sorumlu Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve E.2021-2022/371 - K.2021-2022/467 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 205, 206, 105, 106, 107, 108, Doğu Tribün 112, 114, Doğu VIP Tribün 211, 212, 213, 214, Güney Tribün 118, 119, 120, 121, 221, 220, 219, Batı VIP Tribün 202 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 96.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Tribün 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde; iki farklı eylem nedeniyle kartlarının bloke edilmesine karar verilen Doğu Tribün 114 bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi olduğu müsabakada bloke edilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde kuruluşlara röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin foto muhabirinin akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. başkanı Burak Elmas'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; tedbire uymama eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir'in müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir'in müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."


Para Cezası, Türk Lirası, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim ve Burak Elmas'a ret - Son Dakika Spor


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