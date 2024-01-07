Arda Güler\'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü

Real Madrid ve Arandina arasındaki Kral Kupası'nda ilk kez maça çıkan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk frikik atışını yaptı. Takım arkadaşına frikik atışını yapmak için adeta yalvaran Güler'in vurduğu top direkten döndü.

Görüntü: Tivibuspor

ARDA GÜLER İLK 11'DE MAÇA BAŞLADI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmayan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler şanssızlığı geride bıraktı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanacak Kral Kupası maçında Arda Güler'i ilk 11'de başlattı.

Görüntü: Tivibuspor

FRİKİKTEN ATTIĞI TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın 17'nci dakikasında frikik şansı elde eden Real Madrid'in atışını Arda Güler yaptı. Frikik atışı öncesi takım arkadaşına, frikiği kullanmak için rica eden Arda Güler'in vurduğu top direkten döndü.

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor





Görüntü: Tivibuspor