 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Arandina ile oynayan Kral Kupası maçında ilk kez Real Madrid formasıyla maça çıktı. İlk frikik atışını da yapan Güler'in vurduğu top direkten döndü.

07.01.2024 - 00:18,  Güncelleme: 01:14
Abone Ol

Real Madrid ve Arandina arasındaki Kral Kupası'nda ilk kez maça çıkan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk frikik atışını yaptı. Takım arkadaşına frikik atışını yapmak için adeta yalvaran Güler'in vurduğu top direkten döndü.

Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Görüntü: Tivibuspor

ARDA GÜLER İLK 11'DE MAÇA BAŞLADI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmayan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler şanssızlığı geride bıraktı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanacak Kral Kupası maçında Arda Güler'i ilk 11'de başlattı.

Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Görüntü: Tivibuspor

FRİKİKTEN ATTIĞI TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın 17'nci dakikasında frikik şansı elde eden Real Madrid'in atışını Arda Güler yaptı. Frikik atışı öncesi takım arkadaşına, frikiği kullanmak için rica eden Arda Güler'in vurduğu top direkten döndü.

Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Görüntü: Tivibuspor
Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Görüntü: Tivibuspor


Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Görüntü: Tivibuspor
Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Görüntü: Tivibuspor
Arda Güler\'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Oynadığı süre içerisinde en iyi oyuncu Arda idi. Soğukkanlı ve sanki yıllarca o formayı giymiş gibi oynadı. Direkten dönen topu gol olsaydı, bal kaymak olacaktı. Tebrikler Arda.... Yanıtla 51 1

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü - Son Dakika


00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Son Dakika
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 01:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement