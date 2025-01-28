Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza - Son Dakika
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Spor

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza

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Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a 5-2 mağlup olan Kayserispor'da karşılaşmanın 23'üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

28.01.2025 15:30
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Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a 5-2 mağlup olan Kayserispor'da karşılaşmanın 23'üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu. Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.

Bahoken'in takım arkadaşlarından ve Başkan Nurettin Açıkalın'dan özür dilediği, sarı-kırmızılı yönetiminin Bahoken'in kadro dışı kararı ile alakalı önümüzdeki günlerde yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza

Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tarık Yüce:
    herkes 6s ve feroş karakterinde değil tabi. bravo Kayseri yönetimine 12 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylı alper bir diğer 5saraylı icardiyi tokatlasaydı 5saray yönetimi aynı şeyi tabiki yapmazdı çünkü 5saray duruşunda böyle şeyler yok onlar ne olmuş alper icardiyi tokatlamışsa der geçerdi 1 13 Yanıtla
  • Elvan Aydiner:
    Bu Ferhat eserin Galatasarayli futbolcular iyi gecirmiski unutamiyor 9 0 Yanıtla
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