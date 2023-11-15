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Ancelotti şimdi ne yapacak? Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı - Son Dakika

Ancelotti şimdi ne yapacak? Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

15.11.2023 22:58  - Güncelleme: 23:03

Real Madrid'in genç futbolcusu Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı'nda Ousmane Dembele ile yaşadığı çarpışma sonucunda dizinden sakatlandı ve antrenmanı tamamlayamadı.

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlandı.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

DEMBELE İLE ÇARPIŞTI

21 yaşındaki Fransız oyuncu , Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan Camavinga antrenmanı yarıda bıraktı.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

SAKAT SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Sakatlanan Camavinga'nın Fransa Milli Takım kampından ayrılabileceği belirtildi. Bu sakatlıkla beraber Real Madrid'de sakat olan oyuncuların sayısı da altıya çıktı.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fransa milli futbol takımı, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti şimdi ne yapacak? Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ancelotti şimdi ne yapacak? Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı - Son Dakika
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