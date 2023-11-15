İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlandı.
21 yaşındaki Fransız oyuncu , Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan Camavinga antrenmanı yarıda bıraktı.
Sakatlanan Camavinga'nın Fransa Milli Takım kampından ayrılabileceği belirtildi. Bu sakatlıkla beraber Real Madrid'de sakat olan oyuncuların sayısı da altıya çıktı.
Son Dakika › Spor › Ancelotti şimdi ne yapacak? Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı - Son Dakika