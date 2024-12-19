Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'den beklenmedik hareket - Son Dakika
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Spor

Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'den beklenmedik hareket

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Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi. Ancak milli futbolcu, az süre bulmasına rağmen bir yere gitmeyeceğini belirtti. Ünder, kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirerek Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

19.12.2024 10:32
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Cengiz Ünder hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"BURADA MUTLUYUM"

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor. Geçen sezon 15 milyon euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder\'den beklenmedik hareket

Jose Mourinho, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'den beklenmedik hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin:
    koskoca 15m Euro çöpe gitti 19 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ A GIT ORASI TAM BIR ÇÖPLÜK, BEN DEMIYORUM KENDI BASKANLARI VE FUTBOLCULARI DIYOR. KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY 12 4 Yanıtla
  • Ali :
    Bu burda emekli olur. Gerci bizim Türk takimlari Avrupa oynayan oyuncularimizi tranfer etmekten zev aliyor 5 verip 20 ye almaya kalkiyor 10 2 Yanıtla
  • Yildiray:
    hiçbişey yapmadan başka yerde alamaz bu parayı tabiki de gitmez.para şan söhret sıfır efor la hemde 7 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşa gel cengiz çok mutlu oluruz 3 4 Yanıtla
  • levent soysal:
    Seneye mourinho gidici. Kalıyorsa 3 1 Yanıtla
  • levent soysal:
    Memnunum diyorsa mourinho gidici sene sonunda!!! 3 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Yatarak o paraları kim kazanırsa mutlu olur.Sözde futbolcu.Halı sahaya gelse,içinden geçeriz bunun. 3 1 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    16 milyonluk fiyasko ali koc transferden anlamıyor 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'den beklenmedik hareket - Son Dakika
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