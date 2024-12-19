Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder\'den beklenmedik hareket

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Cengiz Ünder hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"BURADA MUTLUYUM"

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor. Geçen sezon 15 milyon euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.