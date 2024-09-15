Takımdaki problemi açık açık söyledi! Jose Mourinho\'dan futbolculara çok konuşulacak serzeniş

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki futbolu beğenmediğini belirten Mourinho, takımdaki bir probleme vurgu yaptı.

"İKİNCİ YARIYI BEĞENMEDİM"

İkinci yarı takımı beğenmediğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için" dedi.

"HIRS PROBLEMİMİZ VARDI"

Çok fazla top kaybı yaptıklarına ve topu tutamadıklarını da sözlerine ekleyen Mourinho, "İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.