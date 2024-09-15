Takımdaki problemi açık açık söyledi! Jose Mourinho'dan futbolculara çok konuşulacak serzeniş - Son Dakika
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Takımdaki problemi açık açık söyledi! Jose Mourinho'dan futbolculara çok konuşulacak serzeniş

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada ikinci yarıda takımının oynadığı futbolu beğenmediğini söyledi. Çok fazla top kaybı yaptıklarına ve topu tutamadıklarını belirten Mourinho, ''İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim'' dedi.

15.09.2024 19:28  Güncelleme: 20:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki futbolu beğenmediğini belirten Mourinho, takımdaki bir probleme vurgu yaptı.

"İKİNCİ YARIYI BEĞENMEDİM"

İkinci yarı takımı beğenmediğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için" dedi.

"HIRS PROBLEMİMİZ VARDI"

Çok fazla top kaybı yaptıklarına ve topu tutamadıklarını da sözlerine ekleyen Mourinho, "İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.

Takımdaki problemi açık açık söyledi! Jose Mourinho\'dan futbolculara çok konuşulacak serzeniş

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Son Dakika Spor Takımdaki problemi açık açık söyledi! Jose Mourinho'dan futbolculara çok konuşulacak serzeniş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ümit Aytar: hafta sonu içinizden geçince daha çok konuşacaksın ve bahaneler bulup kaçacaksın.ama tazminatı almadan gitmezsin sen 48 124 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Fenerbahçe Morinho yla anlaştığında Fenerbahçe seviye atlamamış aksine düşüşte olan Morinho alt seviye ye inmiştir. Hakemleri provake ederek onlardan yardım alıp başarı elde etmek istiyor çünkü kendisi de biliyor başka türlü balarılı olamayacak 31 85 Yanıtla
  • Behzat: yaşa Fenerbahçe. 56 17 Yanıtla
  • Çelikk: Numara yapıyor 21 44 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Maximin tersten saplar. 46 14 Yanıtla
  • Ali Arat: haftaya morinho yetersiz demeye baslarlar. oda tazminatim der. oturur aglarsiniz. kimizin seker hastasi kiminiz tansiyon hastasi olirsunuz. ikiside olmazsaniz psikiatri servisine gidersiniz. nokta 16 37 Yanıtla

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