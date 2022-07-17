Takımdan neden ayrıldığı gün yüzüne çıktı! Nando De Colo'dan olay Fenerbahçe sözleri - Son Dakika
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Takımdan neden ayrıldığı gün yüzüne çıktı! Nando De Colo'dan olay Fenerbahçe sözleri

17.07.2022 14:53

3 sezon Fenerbahçe Beko forması giydikten sonra sözleşmesi sona eren Nando De Colo, Fransa ekibi ASVEL'e transfer oldu. Deneyimli basketbolcu, sarı-lacivertlilerden ayrılık sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Fransız oyun kurucu, "Fenerbahçe'de 3 yıl geçirdim, orası çok karışıktı. Her yıl koç ve ekibi değişiyordu." dedi.

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini tamamlayan Nando De Colo, ülkesinin takımlarından ASVEL'e transfer oldu. Fransız oyun kurucu, sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"2 KULÜPLE DAHA GÖRÜŞÜYORDUM"

Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre, De Colo "ASVEL, projesiyle beni etkilemeyi başardı. Açıkçası 2 kulüple daha görüşüyordum; Monaco ve Valencia. Ancak ikisinin de Euroleague'deki devamlılıklarının henüz belli olmaması beni şüpheye düşürdü. Önümde sadece ASVEL ve Fenerbahçe'de devam etme seçenekleri kalmıştı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK KARIŞIKTI"

Fenerbahçe Beko'da oynadığı dönemi değerlendiren Fransız basketbolcu, "Fenerbahçe'de 3 yıl geçirdim, orası çok karışıktı. Her yıl koç ve ekibi değişiyordu ancak buna rağmen son sezon Türkiye Ligi'ni kazanmayı başardık. Bir şeyler inşa etmek ve zirveye oynamak istiyorsanız her şeyi yıkıp baştan yapmaya çalışmanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. ASVEL'in fazla Euroleague tecrübesi olmasa da play-off için mücadele eden bir ekip. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

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Son Dakika Spor Takımdan neden ayrıldığı gün yüzüne çıktı! Nando De Colo'dan olay Fenerbahçe sözleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takımdan neden ayrıldığı gün yüzüne çıktı! Nando De Colo'dan olay Fenerbahçe sözleri - Son Dakika
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