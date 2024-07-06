Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar - Son Dakika
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Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar

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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Montella, ''Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız'' dedi.

06.07.2024 21:22
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağımız Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HAZIRIZ, HEYECANLIYIZ"

Mücadeleye hazır olduklarını belirten Montella, "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun." dedi.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Kadro hakkında da konuşan Montella, "Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun gibi. Ancak oyuncularımızın adaptasyon sürecini çok kısalttığını biliyoruz ve gönlümüz çok rahat. Almanya maçında da üçlü bir düzenle oynamıştık hatırlarsanız" ifadelerini kullandı.

İtalyan antrenör sözlerini, "Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla" diyerek noktaladı.

Takımı fena hazırlamış! Montella\'dan maç öncesi bomba açıklamalar

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Son Dakika Spor Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Genç: Gösterin TÜRK'ün Gücünü 27 1 Yanıtla
  • barış özcan: Bir Türk dünyaya bedel. 23 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: hadi inşallah bir mucize olurda yeneriz 10 2 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Sayın Cumhurbaşkanımız gelmiş. Uğurlu gelir, zaferle ayrılır İnşallah. 8 1 Yanıtla
    Gursel kalen: Cumhurbaşkanı geldiyse şansımız sıfırın altına düştü demek. Şimdiden milli takımımıza geçmiş olsun. Gelmeseydi turu geçerdik. 1 1
  • barış özcan: Resmen Almanya yı ferhetmişiz, yer gök kırmızı beyaz, polisler korkudan gruplara bölerek stada gönderiyor. Şaka yapmıyoroz demiştik. 4 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Kimse Hayal kurmasın buraya kadar da hakem be şansa geldik. Bu kadar sıçrama işi bitti Hollanda 3-0 yener yazın bir kenara. 0 1 Yanıtla
  • Enver Atabey: Ya Allah Bismillah..... Allahu Ekber 1 0 Yanıtla

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