Acun Ilıcalı: Kulübü çok iyi yönetiyoruz - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı: Kulübü çok iyi yönetiyoruz

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kulübü çok iyi yönettiklerini belirtti. Bu sezon İngiltere Championship'te beklentilerin altında kalan Hull City, 21 maç sonunda topladığı 16 puanla ligde son sırada yer alıyor.

17.12.2024 16:48  Güncelleme: 17:13
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaklaşan transfer dönemi öncesi Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili konuştu.

Ilıcalı, "Taraftarlarımız endişe etmesin, kulübü çok iyi yönetiyoruz" dedi. Kulübün eski teknik direktörü Liam Rosenior'a hala ödeme yapıldığı iddialarını da yalanlayan Ilıcalı, "Bazı insanların Liam'a hala para ödediğimizi ve bu paranın Finansal Fair Play'den düştüğünü düşündüğünü duydum ama durum öyle değil. Liam'la yaptığımız anlaşma tazminatıydı. Liam şu anda Ligue 1'de, (Strasbourg Teknik Direktörü) ona bu zorlu ligde iyi şanslar diliyorum ama biz bundan hiçbir zarar görmüyoruz. Antrenörlerle yaptığımız anlaşmalar her zaman kulübün yararınadır. Elbette teknik direktörlerimiz ayrıldıklarında belli bir süre iş bulamazlarsa onlara destek olmak zorundayız ancak iş bulurlarsa ödeme yapmıyoruz. Dolayısıyla finansal yapı zarar görmüyor" şeklinde konuştu.

"GARANTİSİNİ VEREBİLİRİM"

Finansal Fair Play konusunda açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Unutulmaması gereken başka bir şey daha var. Geçen yıl çok yüksek bütçeli bir takımımız vardı ve Finansal Fair Play üç yıl üzerinden hesaplanıyor. Bazen yukarı çıkabiliyoruz ama bazen de dengelemek adına aşağıya düşmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara da mesaj gönderen Acun Ilıcalı, "Taraftarlarımıza, kulübü çok sağlıklı bir şekilde yönettiğimizin garantisini verebilirim ve elbette Jared Dublin (Hull City Scout Şefi) yine transfer operasyonun bir parçası olacak. Taraftarlarımız endişe etmesin. Elbette sınırlarımız var ancak finansal fair play baskısı altında olduğumuz konusunda endişelenmemeliler. Bence kulübü çok iyi yönetiyoruz." dedi.

TAKIM DÜŞME HATTINDA

Bu sezon İngiltere Championship'te beklentilerin oldukça altında kalan Hull City, 21 maç sonunda topladığı 16 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Acun Ilıcalı: Kulübü çok iyi yönetiyoruz

Acun Ilıcalı, Hull City, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı: Kulübü çok iyi yönetiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Çil:
    elini ayağını attığı yeri kurutuyor bir yandan Fenerbahçe diğer yandan Hull city ne olacak bizim bu halimiz acun senin sadece torunun yaşında kızlara faydan oluyor 80 1 Yanıtla
  • Sergen:
    Hull forumlarıvda kfür kıyamet gidiyor adamlar , masal anlatıyor :) 51 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ancak Genç Kızları Götürün Siz 42 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Çok karaktersizsin çook 34 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sırada Fenerbahçe Var Onada Gelecek Reziller 34 1 Yanıtla
  • Yildiray:
    Yani diyorki paraları akıllıca aklıyoruz hull cıty min canı cehenneme 35 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    belli oluyo çok iyi yönetiğin g sarayla uğraşacagına git kendi kulübünle ilgilende belki küme düşmekten kurtarırsın yoksa g saray fobisi sana kalp krizi geçirecek 30 2 Yanıtla
  • Yusuf Toprak:
    İlk Hullcity i aldığında kimileri dedi ki kara para aklanacak ???? ama kim nederse desin herşey mükemmel diyen adama ne laf ne söz geçer 6 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    beter ol mk 4 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Hull city i tabi iyi yönetiyorlar. Çünkü takım ne komut gelirse onu yapıyorlar. Aaahhh ahh. nasıl anlatayımki anlayasınız. Yada şöyle diyeyim. Yenilin kasaya para girecek. 4 1 Yanıtla
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