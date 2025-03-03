Takımı öğrenince çok şaşıracaksınız: Jose Mourinho\'ya sürpriz bir talip çıktı

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Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlilerle 3 kulvarda da yoluna iddialı bir şekilde devam eden teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

REAL BETIS, TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK İSTİYOR

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor. Portekizli teknik adam, bir dönem İspanyol devi Real Madrid'i çalıştırmış ve sayısız başarıya imza atmıştı.

MALİYETİ FAZLA GELİYOR

Ancak haberde, bu hamlenin Portekizli çalıştırıcının maliyetinin fazla olması sebebiyle iptal edilebileceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 62 yaşındaki teknik adama yıllık net 10.5 milyon euro maaş ödüyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkan Jose Mourinho, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Portekizli teknik adam, maç başına 2.17puan ortalaması yakaladı.