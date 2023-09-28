Hikmet Karaman, Süper Lig\'e geri dönüyor

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, kötü gidişat sonrası teknik adam değişikliği kararı aldı. 25 Ekim 2022 tarihinde takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik direktör, sezonu 41 puanla 12. sırada tamamladı. İstanbul ekibinde, yeni hocanın Hikmet Karaman olması isteniyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA HİKMET KARAMAN VAR

Fanatik'te yer alan habere göre; İstanbulspor'da listenin ilk sırasında Hikmet Karaman bulunuyor. Deneyimli hocanın da İstanbul ekibinde çalışmak için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

KAYSERİSPOR'DA 1.48'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Hikmet Karaman son olarak çalıştırdığı Kayserispor'un başında 44 maça çıktı. Deneyimli hoca, Anadolu ekibinin başında 1.48'lik puan ortalaması tutturdu.