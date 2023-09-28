Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor

Hikmet Karaman, Süper Lig\'e geri dönüyor
Son Güncelleme: 28.09.2023 16:42

İstanbulspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirmek istiyor. Uzun bir süredir boşta olan deneyimli hoca, İstanbul ekibini çalıştırmak için oldukça istekli.

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, kötü gidişat sonrası teknik adam değişikliği kararı aldı. 25 Ekim 2022 tarihinde takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik direktör, sezonu 41 puanla 12. sırada tamamladı. İstanbul ekibinde, yeni hocanın Hikmet Karaman olması isteniyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA HİKMET KARAMAN VAR

Fanatik'te yer alan habere göre; İstanbulspor'da listenin ilk sırasında Hikmet Karaman bulunuyor. Deneyimli hocanın da İstanbul ekibinde çalışmak için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

Takımın başına geçmek için çok istekli! Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor

KAYSERİSPOR'DA 1.48'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Hikmet Karaman son olarak çalıştırdığı Kayserispor'un başında 44 maça çıktı. Deneyimli hoca, Anadolu ekibinin başında 1.48'lik puan ortalaması tutturdu.

Hikmet Karaman, İstanbulspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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