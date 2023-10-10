 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaderi bir tek maça bağlı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı - Son Dakika

Kaderi bir tek maça bağlı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı

Son Güncelleme: 10.10.2023 10:28

Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik direktörlüğe emaneten geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetiminden tam not aldı. Yılmaz'ın Galatasaray derbisini kazanması durumunda, aralıkta yapılacak kongreye kadar teknik direktörlük koltuğunu garantileyeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve İstanbulspor galibiyetiyle adından söz ettiren Burak Yılmaz, Aralık ayına kadar takımı çalıştırabilir.

DERBİYİ KAZANIRSA TAKIMI ÇALIŞTIRACAK

Seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, kısa süreç için hoca getirmek istemiyor. Galatasaray derbisinin kazanılması halinde kongreye kadar takımı Burak Yılmaz çalıştıracak.

ÇEBİ, HOCA GETİRMEK İSTEMİYOR

Genç hocanın maç sonrasında yaptığı açıklamalar da taraftardan karşılık gördü. Lugano hezimetinden sonra seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında yapılması planlanan kongreye kadar hoca getirmek istemiyor.

TAM NOT ALDI

Yılmaz, İstanbulspor maçının ardından, "Maçtan önceki gece uyuyamadım. Şenol hocanın odasına, koltuğuna geçince çok tuhaf hissettim. Kal derlerse kalırım git derlerse giderim. Beşiktaş taraftarının da başımın üstünde yeri var. Başkanımız nasıl uygun görürse. Biz derbiye kadar takımı hazırlayacağız. Başkanımız gelir teşekkür ederiz der, ben de gönül koymam. Her tercihe saygım var" demişti.

Takımın başına mı geçiyor! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaderi bir tek maça bağlı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti
11:35 İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
11:26 Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Sultangazi'yi borçsuz ayağa kaldırdık
11:25 Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
11:22 İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü
11:20 Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı
11:19 Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı
11:18 Çeçen lider Kadirov: Düzeni sağlamak için ordumu Filistin'e gönderebilirim
10:51 Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları
10:47 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 12:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kaderi bir tek maça bağlı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement