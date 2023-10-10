Kaderi bir tek maça bağlı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve İstanbulspor galibiyetiyle adından söz ettiren Burak Yılmaz, Aralık ayına kadar takımı çalıştırabilir.
Seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, kısa süreç için hoca getirmek istemiyor. Galatasaray derbisinin kazanılması halinde kongreye kadar takımı Burak Yılmaz çalıştıracak.
Genç hocanın maç sonrasında yaptığı açıklamalar da taraftardan karşılık gördü. Lugano hezimetinden sonra seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında yapılması planlanan kongreye kadar hoca getirmek istemiyor.
Yılmaz, İstanbulspor maçının ardından, "Maçtan önceki gece uyuyamadım. Şenol hocanın odasına, koltuğuna geçince çok tuhaf hissettim. Kal derlerse kalırım git derlerse giderim. Beşiktaş taraftarının da başımın üstünde yeri var. Başkanımız nasıl uygun görürse. Biz derbiye kadar takımı hazırlayacağız. Başkanımız gelir teşekkür ederiz der, ben de gönül koymam. Her tercihe saygım var" demişti.
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