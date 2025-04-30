Takımın bel kemiği gidiyor! Galatasaray'da ayrılık şoku - Son Dakika
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Takımın bel kemiği gidiyor! Galatasaray'da ayrılık şoku

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Galatasaray'ın savunma lideri Davinson Sanchez'in ayrılık iddiaları sonrası bonservis bedeli belirlendi. Kolombiyalı savunmacıya Avrupa'dan pek çok dev kulüp ilgi gösterirken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve kendisine yeni takım aradığı iddia ediliyor.

30.04.2025 17:13
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Galatasaray'da savunmanın bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez hakkında bomba gelişmeler yaşanıyor.

KARAR VERDİ TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray savunmasının bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez'in sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

20 MİLYON EUROYU VEREN ALIR

Öte yandan Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre Galatasaray, Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi. Buna göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldız için 20 milyon bonservis talep ediyor.

29 yaşındaki savunmacıyla İspanya'dan birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken, İngiltere'den Everton ve İtalya'dan da Fiorentina'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

Takımın bel kemiği gidiyor! Galatasaray\'da ayrılık şoku

Davinson Sanchez, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın bel kemiği gidiyor! Galatasaray'da ayrılık şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Umut Toy:
    Fener medyası yine çalışıyor. DAVİNSON Galatasaray da mutlu bununla ilgili röportajı var. GALATASARAY olarak bu haberi çıkaranların içinden geçmeye devam edeceğiz. At yalanı..... İnananı 128 7 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    20'ye rahat satarsında bir daha 50'ye alamazsın böyle adamı 90 1 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    Galatasaray’da ayrılmak isteyen zorla tutulmaz. Sanchez yüzünden kaybettiğimiz maçlar da dikkatle alındığında yeri doldurulamaz bir oyuncu değil. Sasha boye hazırda bekliyor zaten… 7 55 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    biz sançezi sevdik değerli bir insan keşke kalsa 51 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    yeter artik. yenisi alinmali. ypksa city gibi oluruz.2senede 1 takim degismeli mutlaka degismeli 3 34 Yanıtla
  • 232379:
    Sat 20 milyon Euro ya 100 milyon Euro ya alamazsın 26 3 Yanıtla
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