Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler

Norveç Ligi'nde oynanan Bryne - Bodo Glimt karşılaşmasında futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Bryne'nin kalecisi Jan de Boer, takımının 1-0 mağlup olmasına rağmen gösterdiği üstün performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

ÖDÜL OLARAK 4 KOLİ YUMURTA VERİLDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ödül, Norveç futbolunda zaman zaman görülen ilginç geleneklerden biri olarak değerlendirildi. Daha önce de Norveç'te bazı futbolcuların peynir, somon veya yerel gıda ürünleriyle ödüllendirildiği biliniyor.

Kaleci Jan de Boer, ödülü gülümseyerek karşılarken, sosyal medyada futbolseverler bu durumu esprili yorumlarla değerlendirdi. "Taze protein her zaman iyidir" gibi yorumlar yapıldı.