Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'da ekibi ve futbolcuların isteğini kırmayarak eldivenleri yeniden giydi.

"TAKIM İSTEDİ, HOCA KIRMADI"

Hatayspor, Volkan Demirel'in kalecilik yaptığı anları, "Takım istedi, hoca kırmadı" ifadelerini kullanarak paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan video için birçok futbolsever, "Volkan Demirel eski günlerini aratmıyor" yorumunda bulundu.

17 PUAN TOPLADILAR

Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor, ligde 19 puanla 9. sırada yer alıyor. 17 puanı bulunan bordo-beyazlı ekip, 12 haftada Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerini mağlup etmeyi başardı.