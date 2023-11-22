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Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın isteğini kırmayarak kaleye geçti. Uzun süre önce eldivenleri çıkaran Volkan Demirel'in performansını izleyenler "Eski günlerini aratmıyor" yorumunda bulundu.

22.11.2023 - 15:46,  Güncelleme: 16:25
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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'da ekibi ve futbolcuların isteğini kırmayarak eldivenleri yeniden giydi.

"TAKIM İSTEDİ, HOCA KIRMADI"

Hatayspor, Volkan Demirel'in kalecilik yaptığı anları, "Takım istedi, hoca kırmadı" ifadelerini kullanarak paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan video için birçok futbolsever, "Volkan Demirel eski günlerini aratmıyor" yorumunda bulundu.

17 PUAN TOPLADILAR

Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor, ligde 19 puanla 9. sırada yer alıyor. 17 puanı bulunan bordo-beyazlı ekip, 12 haftada Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumda bulundu

Volkan Demirel, Hatayspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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