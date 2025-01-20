Konyaspor\'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı

MetinAliFeyyaz:

Ferhat eser BEŞİKTAŞ'ı kullanarak aklınca tuttuğu takım Fenerbahçe için iyilik yaptığını zanneden adm olamamış biridir. Eski zamanlarda "tek büyük Fenerbahçe" yazan biriydi. Sonra BEŞİKTAŞ lı gibi yazmaya başladı. sadece Fenerbahçe lehine uğraşıyor ve BEŞİKTAŞ'ı hedef haline getiriyor. Lütfen korkak yüzünden 100 yıllık kulüplere ve özellikle de BEŞİKTAŞ'a kötü söz söylemeyin. Çok rahatsız oluyorum, rica ediyorum.