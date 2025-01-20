Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı - Son Dakika
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Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'un Brezilyalı yıldızı Pedrinho, antrenmanda elini kırdı. Sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olan 28 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara karşı kadroda olması bekleniyor.

20.01.2025 18:13  Güncelleme: 19:23
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

PERDRINHO, ANTRENMANDA ELİNİ KIRDI

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; takımın yıldız oyuncusu Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

Takımın yıldızı elini kırdı: Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi beklenmedik sakatlık

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK

Bununla birlikte Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi. Pedrinho'nun, Konyaspor'un 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor.

PEDRINHO'NUN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Bulgar takımı CSKA 1948'den Konyaspor'a transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Konyaspor\'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı

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Son Dakika Spor Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • MetinAliFeyyaz:
    Ferhat eser BEŞİKTAŞ'ı kullanarak aklınca tuttuğu takım Fenerbahçe için iyilik yaptığını zanneden adm olamamış biridir. Eski zamanlarda "tek büyük Fenerbahçe" yazan biriydi. Sonra BEŞİKTAŞ lı gibi yazmaya başladı. sadece Fenerbahçe lehine uğraşıyor ve BEŞİKTAŞ'ı hedef haline getiriyor. Lütfen korkak yüzünden 100 yıllık kulüplere ve özellikle de BEŞİKTAŞ'a kötü söz söylemeyin. Çok rahatsız oluyorum, rica ediyorum. 72 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    ferhat eziktasın kendisidir temsilcidir! Böyle küçük, dönek, kcak sevdacısı, zakzocu o nun tutma ihtimali olan tek bir takım var :D:D:D:D 29 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok yıldız 3 Puan Cimbomun 7 22 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    haAHAHAHhahahahaha eziktaslılar istanbulu iki büyüğü FB ve GS için yine birbirine girdi, kcğa oturma ve zakzo kavgası çıktı :D:D:D:D::DD:D 25 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fenerbahçenin şampiyonluğu engellenmek istiyor galiba 7 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yine dönüyor birseyler her 5saray maçı öncesi rakiplerine bir haller oluyor araştırılsın 7 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş insan ferhat gs şampiyon 5 9 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    bi kuçük grursz eziği tanımanın yolları: ya FB kcğında hop hop zıplıyodur, ya GS altnda çat çat vrdruyodur, ya Ankaragücümüzden kaçıyorlardır ;) Herkesin keyif o su oldular ahahahaaahaha 12 0 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    HİÇ ŞAŞIRMADIK NİYEYSE 1 6 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Ama Ne büyük haber 4 1 Yanıtla
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