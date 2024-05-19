Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş - Son Dakika
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Spor

Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş

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Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide, Alekander Djiku 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

19.05.2024 20:04  Güncelleme: 20:16
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rams Park'ta 10 kişi kaldı.

İKİNCİ SARIDAN ATILDI

Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.

Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş

FENERBAHÇE 3. KIRMIZI KARTI GÖRDÜ

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.

  • Marcel Tisserand
  • Luan Peres
  • Alexander Djiku
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Alexander Djiku, Lucas Torreira, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş - Son Dakika
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