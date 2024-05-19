Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rams Park'ta 10 kişi kaldı.
Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş - Son Dakika
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