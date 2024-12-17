Nesine 2.Lig Kırmızı Gurubun 16.haftasında Karaman FK, deplasmanda Nazilli Stadyumunda Nazilli Spor ile karşı karşıya geldi. Karaman FK deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yanlızca 1 kişi yer aldı.
Oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.
Maç 1-0 kazanan Karaman FK, daha sonra tribünlere giderek tek başına maç izleyen taraftlarla galibiyeti kutladı. O anlar büyük beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Takımının maçını tek başına izledi - Son Dakika
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