Üye Girişi
Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata - Son Dakika

Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata

11.12.2021 19:14
Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılarda, deneyimli hoca kendi sonunu getiren bazı kritik hatalar yaptı. Sergen Yalçın'ın yemekte bile takıma katılmaması ve medya önünde futbolcularını suçlaması yaptığı hatalardan yalnızca bazıları.

Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de 9. sıraya kadar geriledi. Sahada gösterilen kötü performans ve başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Geçen senin yıldızı olan deneyimli hocanın bu duruma nasıl geldiği ise herkesi oldukça şaşırttı.

TESİSLERDE ODASINA KAPANDI

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Yalçın, ilk olarak geçen sezondaki motive görüntüsünü bu sezon yansıtamadı. Tecrübeli teknik adamın eski alışkanlıkları ve yaşantısına dönüşü ayrılık sürecini başlatan etken oldu. Takımla iletişim konusunda büyük problem yaşayan Yalçın'ın bu tutumu, oyuncular arasında olumlu karşılanmadı. Tesiste çoğunlukla odasına kapanan ve takım yemeğinde bile bulunmayan tecrübeli teknik adamın, özellikle yabancı futbolcularla arasında soğuk rüzgarlar esti. Yerli oyuncuların problemleriyle ilgilenmeyen Sergen hocanın, tüm idmanları 12:00'de yaptırıp başka çalışma yaptırmaması da takımın kondisyonunu düşürdü ve oyuncuların oyun temposunu azalttı.

FUTBOLCULARLA BAĞI KOPTU

Pandemi sebebiyle yurt dışı kamplarının iptal edilmesi sonrası İstanbul'daki çalışmalarda kamp yapmayan ve idman sonrası oyuncuları evlerine gönderen Yalçın'ın bu davranışı, futbolcuların sezona iyi hazırlanamamasıyla sonuçlandı. Özellikle bu durum başta sakatlık olmak üzere birçok konuyu tetikledi. Kadro tercihleri sebebiyle sürekli eleştirilen deneyimli isim, transfer çalışmalarındaki tutumu ve finalde de medya önünde oyuncularını suçlaması sonrasında ekibiyle bağını iyice kopardı ve beklenen son Dortmund mağlubiyetinden 12 saat sonra yaşandı.

İşte Sergen Yalçın'ın 10 hatası:

  • Eski alışkanlıklarına döndü.
  • Takımla bağ kurmadı.
  • Odasından hiç çıkmadı. Yemekte bile kafileden ayrı kaldı.
  • Yabancı futbolcuların karşısına aldı.
  • Yerliler ile diyalog kurmadı.
  • Tüm idmanları saat 12:00'de yaptırdı.
  • Sezon başı kampı yapmadı.
  • Kadro seçimi ve hamleleri hatalıydı.
  • Transferde aktif rol almadı.
  • Medya önünde futbolcularını suçladı.
Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti 19:08 Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 17:03 Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
19:08 Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti
18:55 Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi
18:43 Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
18:42 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
18:20 Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim
18:07 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
18:07 Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı
18:03 Oyuncu Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi
17:46 Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak
17:31 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm         
19:12
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor         
17:35
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 19:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement