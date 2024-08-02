Avrupa\'daki temsilcilerimiz 3\'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve UEFA Konferans Ligi'nde Rams Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki başarılı performansının ardından UEFA ülke puanımızda yükseliş yaşandı.

3'TE 3 İLE TUR ATLADILAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu 90+2'de bulduğu golle devirdi ve eledi. Trabzonspor ise Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ruzomberok'u eleyerek evine gönderdi ve tur biletini cebine koydu. Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir deKonferans Ligi'nde La Fiorita karşısında aldığı farklı galibiyetler ile üst tura yükselme başarısı gösterdi.

1200 PUANLIK KATKI

Fenerbahçe Lugano'yu 4-3 ve 2-1, Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0, RAMS Başakşehir ise La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0'lık skorlarla yenmesini bildi. Temsilcilerimiz hem iç saha hem dış saha maçlarını kazanarak aldıkları galibiyetler ile Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 1200 puan daha almasına katkı sağladı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

5- Fransa: 57.736

6- Hollanda: 53.900

7- Portekiz: 49.216 puan

8- Belçika: 43.100 puan

9- Türkiye: 34.800 puan

10- Çekya: 34.750 puan

11- Norveç: 29.500 puan