Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum - Son Dakika
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Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum

Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe beraberlik alırken, Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İngiltere 92,160 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 37,300 puanla onuncu sırada bulunuyor.

04.10.2024 09:40
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 1 puan alırken Beşiktaş, rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu.

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Sarı-kırmızılılar, rakibi Rigas'a karşı 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe de Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, ise rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 yenildi. Bu sonuçlarla ülke puanları belli oldu.

İşte güncel ülke puanı sıralaması;

  • (1. SIRA) İNGİLTERE: 92,160
  • (2. SIRA) İTALYA: 81,231
  • (3. SIRA) İSPANYA: 75,703
  • (4. SIRA) ALMANYA: 74,035
  • (5. SIRA) FRANSA: 61,379
  • (6. SIRA) HOLLANDA: 56,566
  • (7. SIRA) PORTEKİZ: 52,616
  • (8. SIRA) BELÇİKA: 46,000
  • (9. SIRA) ÇEKYA: 40,450
  • (10. SIRA) TÜRKİYE: 37,300
  • (11. SIRA) NORVEÇ: 32.250

Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle:

UEFA ülke puanı sıralaması, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilgehan Göktürk:
    Benim canımı sıkan en çokta,takımların sahaya çıkan 11 oyuncunun 7-8 tanesi yapancıdan oluşuyor.Çoğunun hoca yapancıdan oluşuyor.Buna rağmen yine başarı yok!yine başarı yok!Bu durumda bizim milyonlarca dovizimiz niye dışarıya akıyor...?Biz bu durumda ne kazanıyoruz...3.dünya ülkesi ünvanı almaktan başka... 37 4 Yanıtla
  • Cevdet Kapan:
    kendi liglerinde horoz diğer liglerde de tavuk 29 0 Yanıtla
  • Aziz Başer:
    Biz takımlarımızı abartıyoruz galiba,RFS ile berabere kalıyosak biz çekilelim o ligten. 19 2 Yanıtla
  • Tufan null:
    utanmazlar rezil ettiler bizi 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Avrupa nın sıradan takımlarına "yüksekten bakan takımlarımıza aşağıdan bakınca -kıçları- görünüyor " farkında değiller. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum - Son Dakika
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