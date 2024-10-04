UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 1 puan alırken Beşiktaş, rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibi Rigas'a karşı 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe de Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, ise rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 yenildi. Bu sonuçlarla ülke puanları belli oldu.
İşte güncel ülke puanı sıralaması;
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Son Dakika › Spor › Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum - Son Dakika
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