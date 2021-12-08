Talasgücü Belediyespor zirveyi parselledi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, grubunda liderliğini bırakmıyor.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Geride kalan hafta sonu oynanan Kayseri derbisini kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran ve en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 3'e yükselten sarı lacivertliler zirvenin tek sahibi oldu.

Oynadığı 6 maçta 6.galibiyetini alarak puanını 18'e yükselten Talasgücü Belediyespor, grup liderliğini devam ettirirken 15 puanda kalan Kayseri EMAR ise ikinci sırada kaldı. Diğer bir Kayseri derbisinde 3 puanı alan Develispor 9 puanla 5.sıraya yükselirken Yahyalıspor ise 7 puanla 7.sırada kaldı.

Rakip filelere 17 gol atan Talasgücü Belediyespor, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. - KAYSERİ