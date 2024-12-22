Fenerbahçe'nin uzun süredir yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca transferinde sarı-lacivertlilerin lehine çok önemli bir gelişme yaşandı.
Al Nassr Kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden prensipte anlaşan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız ile de sıkı bir pazarlık halindeydi. Yıllık 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu indirime ikna etmeye çalışan Fenerbahçe cephesi, hedefine ulaştı.
Türkiye'ye gelmeyi isteyen Anderson Talisca'nın 12 milyon euro olan maaşını 10 milyon euro seviyesine düşürdüğü ve detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzlerin aşılmasının ardından Talisca'yı resmi olarak duyurarak renklerine bağlayacak.
Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 1393 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık - Son Dakika
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