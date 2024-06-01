Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım - Son Dakika
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Spor

Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım

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Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaşarak 'Sonuna kadar seninle' notunu düştü.

01.06.2024 09:16  Güncelleme: 09:29
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Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü. Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

29 GOLE KATKI VERDİ

Futbolculuğuyla adından söz ettiren ve bu sezon Al-Nassr'da toplam 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.

İşte o paylaşım;

Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Talisca\'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Beşiktaşın eskilerini dahi alamıyolar bu sene fenerle çok eğlenicez çok 10 10 Yanıtla
    Emin Erol: gorduk Galatasaray in aldiklarini transfer calimi dediniz hepsi elinizde patladi 2 2
  • VURKAÇOĞLU: Beşikte ve Fenerde oynayıp başka takıma giden çoğu futbolcular her nedense eski takımlarının adını bile yanmıyor. Ama Galatasaraya gelen futbolcular 50 yaşına dahi gelse yerli yabancı hala Galatasaray paylaşımın veya tezahürat yapıyorşar. 6 2 Yanıtla
  • Numan Koca: Niye herkez febe yi tokatlıyor madara ediyor?? 4 3 Yanıtla
    ferhat eser: suriyeliler yada Qatarlılar feneri satın alırlar seneye morinho yüzünden iflas edecek bunlar 2 1 ferhat eser: Sen morinhoya 50 milyon euro verirsen herkes seni tokatlar adam daga secilmemis gidip kulübün anahtarını veriyor resmen bu paraları odeyemezler asla 2 0

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