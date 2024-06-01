Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.
Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü. Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Futbolculuğuyla adından söz ettiren ve bu sezon Al-Nassr'da toplam 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım - Son Dakika
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