Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım - Son Dakika
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Spor

Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Anderson Talisca'dan beklenen hamle geldi. Talisca, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Bu hareket, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

25.11.2024 08:31
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI

Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR YOLUNU GÖZLÜYOR

Sarı-lacivertli takım, Talisca transferi için Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda. Fenerbahçeli taraftarlar, transferin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Talisca\'dan Fenerbahçe\'ye ilk adım

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Son Dakika Spor Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • umbu gumbu:
    zaten takip ediyordu çok çok önceden 30 2 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Cöp muhauhauh ikinciliginiz hayirli olsun 11 5 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Amator lig çocukları ankara bebeleri yallah 8.lige hala bidi bidi bidi senin ruhunu s 1 5 Yanıtla
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