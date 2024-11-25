Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Sarı-lacivertli takım, Talisca transferi için Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda. Fenerbahçeli taraftarlar, transferin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Son Dakika › Spor › Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)