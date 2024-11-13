Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil

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Suudi Arabistan'dan ayrılması beklenen ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile masada olan Anderson Talisca'nın sarı-lacivertlilerden istediği para dudak uçuklattı. Brezilyalı yıldız, Al Nassr'dan net olarak kazandığı 12 milyon euronun altına inmiyor.

13.11.2024 18:44
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca için devreye girmişti. Görüşmeleri sportif direktör Mario Branco'nun yürüttüğü Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertlilerden istediği maaş belli oldu.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Anderson Talisca olmuştu. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transferde önceliği Youssef En Nesyri'ye vermesi nedeniyle Talisca için başlatılan girişimleri askıya almıştı.

GÖRÜŞMELERİ BRANCO YÜRÜTÜYOR

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla iletişim halinde olduğu ve zaman zaman görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. 10 numara pozisyonunda yaratıcı bir oyuncu arayışı içinde olan Branco'nun koşulların oluşması halinde Talisca için resmi girişimlere başlayabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEDİĞİ MAAŞ

Al Nassr'ın yetenekli futbolcu için 10 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi. Suudi kulübünde yıllık net 12 milyon euro kazanan Talisca'nın da aynı seviyede ücret talep edeceği ileri sürüldü. Söz konusu transferi sponsorlarla bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yıldız isme 8 milyon euro maaş önermişti.

Anderson Talisca\'nın Fenerbahçe\'den istediği para öyle böyle değil

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Son Dakika Spor Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatma Öztürk:
    bunu alamayan adamlar Osimen'e gaz kesiyor :-))) 4 3 Yanıtla
  • Erdem Akca:
    Talisca fenere gelirmi allah askına mal mal haber yapıyonuz 2 1 Yanıtla
  • fatih karadeniz:
    el nesriye 19 milyon euro verirsek bu da normal 3 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Ali babanın çiftliği 1 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Gerek yok 1 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Verirler sen yeterki gel emekliliğinin tadını çıkarırsın igüzel yerdir Kadıköy 2 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    fenerbahçe'liler için oy kullan önce programını Medya başlatmış 0 0 Yanıtla
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