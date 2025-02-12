Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan transferi Anderson Talisca, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını paylaştı. Brezilyalı yıldızın, Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.
Brezilyalı yıldız, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını yayınladı. Talisca'nın 2. videoda Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.
Videoda Brezilyalı yıldızın kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü. Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Spor › Talisca'nın gizlice gittiği mekana bakın - Son Dakika
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