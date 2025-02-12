Talisca'nın gizlice gittiği mekana bakın - Son Dakika
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Spor

Talisca'nın gizlice gittiği mekana bakın

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmı sosyal medyada gündem oldu. Videoda, Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan ve kuru fasulye-pilav yediği görüldü. Talisca'nın bu sıradışı dönüşü ve mekan tercihi, geniş yankı buldu.

12.02.2025 11:44
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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan transferi Anderson Talisca, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını paylaştı. Brezilyalı yıldızın, Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.

KURU FASULYE-PİLAV YEMEYE GİTMİŞ

Brezilyalı yıldız, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını yayınladı. Talisca'nın 2. videoda Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.

Videoda Brezilyalı yıldızın kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü. Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.

Talisca\'nın gizlice gittiği mekana bakın

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'nın gizlice gittiği mekana bakın - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Kendini pk sanan adi 8 24 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    f*t*5araylılar kötülemeye gelir şimdi hazmedemiyor alalar ???? 15 8 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Allah allahhh nasılsın olır böyle birşey yaaaa, eeee şimdi ne olacak ? 5 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    dünya boştur lo yakın gelecekte yaşamak için insanlar birbirlerini öldürecek 2 3 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    adammmm Fenerbahçe'nin gururu 4 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Tophane de Fasuli diye bir mekan var kuru fasulyede kaliteli bir yer ,vede her bütçeye uygun,gitmiştim. 3 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kuru fasulye özlenir be... Yanına pilav ve cacıkda olursa efsane. Dünyanın hiçbir yerinde bunu bulamaz veya bulsa bile burdaki lezzet olmaz, hadi oldu onuda Türk yapmıştır. 2 0 Yanıtla
  • Sami Turan:
    adam pehlivan tazri lokanta gitmiş kuru 80 TL 0 1 Yanıtla
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