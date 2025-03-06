Tam 3 gün sürecek! Galatasaray\'da alarm

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Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından alarma geçti.

OKAN BURUK'TAN KAMP KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'da Okan Buruk'a moral ziyaretinde bulundu. Özbek'in desteğini alan Okan Buruk da oyuncularını Alanya maçı öncesi 3 günlük kampa almaya karar verdi.

Pazar akşamı Alanyaspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılılar, bu maç için 3 gün önceden Antalya'nın yolunu tutacak. Sportif AŞ üyesi Muzaffer Aygün'ün Belek'te sahibi olduğu otel, Galatasaray'a özel kapatıldı.