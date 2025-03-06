Tam 3 gün sürecek! Galatasaray'da alarm - Son Dakika
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Spor

Tam 3 gün sürecek! Galatasaray'da alarm

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Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından alarma geçti ve Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girecek.

06.03.2025 11:51
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Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından alarma geçti.

OKAN BURUK'TAN KAMP KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'da Okan Buruk'a moral ziyaretinde bulundu. Özbek'in desteğini alan Okan Buruk da oyuncularını Alanya maçı öncesi 3 günlük kampa almaya karar verdi.

Pazar akşamı Alanyaspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılılar, bu maç için 3 gün önceden Antalya'nın yolunu tutacak. Sportif AŞ üyesi Muzaffer Aygün'ün Belek'te sahibi olduğu otel, Galatasaray'a özel kapatıldı.

Tam 3 gün sürecek! Galatasaray\'da alarm

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Son Dakika Spor Tam 3 gün sürecek! Galatasaray'da alarm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    totoş tutuştu tabi,?? 72 54 Yanıtla
  • barış özcan:
    Korkunun ecele faydası yok. 77 48 Yanıtla
  • tekeler61:
    şampiyon gs???? 43 56 Yanıtla
  • 6490203:
    FB bile Galatasaray ın şampiyon olacağına inanıyor ama gs hala tereddütte 16 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    e yani gule eglene olmuyor bu isler.. bilmem kac milyon dolarlik oyuncular bir calisan sonucta. e o zaman calisin. gec cok gec alinmis kararlar bunlar.. 23 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    KUŞLAR AREFEYİ GÖRÜP BAYRAM VAR ZANNETİLER. BAYRAM YOK..HÜZÜN VAR. 12 9 Yanıtla
  • oktay1975.:
    Goğru karar gerekliydi 16 2 Yanıtla
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