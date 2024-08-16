Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç - Son Dakika
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Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç

Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi\'nde inanılmaz maç

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Ajax, play-off turuna yükseldi. Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete attı.

16.08.2024 07:12
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Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle Ajax'ı 1-0 yendi.

TETE ATTI

Nefes kesen maçta Yunan ekibi Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıdız oyuncusu Tete kaydetti.

34 PENALTI ATILDI

Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu. Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başardı. Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Trgtyldz: 13-12 nasıl 34 penaltı oluyor. ondan sonra ÖSYM den sıfır çekersin tabiki 29 23 Yanıtla
  • Omer Bahri Dizdar: yazıyı yazan matematik bilmiyor galiba yazan cok olacaktır 34 penaltı atılmış ama takımlar çok penaltı kaçırınca 13_12 bir sonuç çıkmış haberin detayı da bunu da verseydiniz keske 30 3 Yanıtla
  • Mete Knbr: Sence nasıl olabilir reis bi düşün, sıfır çekme düşünmemekten olabilir mi? Sonuç 13-12 bitmiş 34 penaltı kullanılmışsa, matematik dehası olmaya gerek yok demekki kaçan penaltılar var ???? 22 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: sonra neeen ileri gidekiyoruz adamlar 12+13 penaltiyi toplamis hani 34 pensalti olmustj yaziyor akli kaçan penaltilari toplamaya bile yetmiyor 3 5 Yanıtla
  • Hakan KESEN: seçimlerde de oyları böyle sayıyorlar demek ki :) 0 0 Yanıtla
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