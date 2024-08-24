Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Tam 5 eksik! Fenerbahçe\'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda toplamda 5 eksik bulunuyor.

24.08.2024 16:49
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Süper Lig devi Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

TAM 5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize'ye götürülmedi. Brighton kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Mert Hakan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu;

Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nuri Varol: rize 3 sikebahce 2 maç sonucu 50 166 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Rize 3-2 EzikBahçe bitecek maç.. 36 115 Yanıtla
  • Oooo: Rize'den bol miktarda çayla dönsünler Puan kaybına demli çay bire bir faydalıdır 38 95 Yanıtla
  • Emrah Bas: Tenekeciler başlamış yoruma?? 92 18 Yanıtla
  • Beykozlu: Fenerbahçe Şampiyon 65 19 Yanıtla
  • cemil oskay: Rize en son ne zaman yenmiş feneri acaba bence yine yatar fenere 19 46 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Rize 3 Mener 0 olur 10 50 Yanıtla
  • aslan null: eksikler zaten takımda olmaması gereken adamlar (osayi hariç) 22 1 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Eksik yok bence 18 3 Yanıtla
  • Emre Akcay: Mert hakan yok yener fener 4 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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