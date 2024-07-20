Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara\'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara'yı unutamıyor. Arjantin basınına göre Icardi, ayrılık sonrası depresyona girdi ve 7 kilo verdi. Yıldız golcünün zayıf hali sevenlerini hayli düşündürüyor.

20.07.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, aşk acısı çekiyor. Arjantin basını oyuncunun depresyona girdiğini ve 7 kilo verdiğini iddia etti.

7 KİLO BİRDEN VERDİ

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü. Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün 7 kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.

LECCE MAÇINDA SEZONU AÇACAK

Öte yandan sarı-kırmızılıların idmanlarında sıkı çalışan Icardi'nin kilo verdiği de gözlerden kaçmamıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı. Arjantinli golcünün, 24 Temmuz'da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında ise süre alması bekleniyor.

İşte Icardi'nin son hali;

Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Erol: vanda nara bitirdi icardiyi artık gol atamaz 25 20 Yanıtla
    Neco: Emin , bazıları sanırım seni yanlış anladı , ya da hiç anlamadı?? 7 3 Ali Arslan: Başka bir evli arkadasinin evine gider toparlar kendini,bunuda haklı çıkaracak Arjantin para birimi isimli sevdikleri var 3 0
  • AZİZ BAL: Üzme kendini bu kadar kral.Muslera nın mertens in falan eşlerine bi bak istersen hoşuna giden olabilir. 22 10 Yanıtla
    Ahmet KOCAMAN: Niye sen öyle mi yapıyorsun ya da sana öyle mi yapıyorlar ? 9 3
  • Yusuf YENILMEZ: Vah vah, sözleşmesine GS'de kendisi için bir rehabilitasyon merkezi kurulmasını ilave ettirsin düzelir belki !!! 7 7 Yanıtla
  • Salih Akinci: Tüm servetinin idaresini 2050 yılına kadar wanda’ya vermişti yanlış bilmiyorsam. 6 2 Yanıtla
  • Alpi: Güzelll devam böyle bu sene taraftar aşkın olacak zaten .Gol kralı bu senede 5 1 Yanıtla

12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:46 Sel evi yan yatırdı Ekiplere ihbar yağan kent felaketi yaşadı Sel evi yan yatırdı! Ekiplere ihbar yağan kent felaketi yaşadı
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 13:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement