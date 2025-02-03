Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. 8 golün çıktığı karşılaşmayı Kasımpaşa 5-3 kazandı.
Kasımpaşa'nın gollerini Fall (2), Hajradinovic (pen.), Aytaç Kara ve Can Keleş kaydetti. Ev sahibi takımının sayıları ise Tolga, Alioui ve Aimbetov'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28'e yükseltirken, son sıradaki Adana Demirspor 5 puanda kaldı.
Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 73 ile 82. dakikalar arasında bulduğu 4 golle maçı 5-3 kazandı. Burak Yılmaz, Kasımpaşa Teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı - Son Dakika
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