Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı - Son Dakika
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Spor

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı

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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, Burak Yılmaz'ın önderliğinde çıktığı ilk maçı 5-3 kazandı.

03.02.2025 08:31  Güncelleme: 08:42
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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. 8 golün çıktığı karşılaşmayı Kasımpaşa 5-3 kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini Fall (2), Hajradinovic (pen.), Aytaç Kara ve Can Keleş kaydetti. Ev sahibi takımının sayıları ise Tolga, Alioui ve Aimbetov'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28'e yükseltirken, son sıradaki Adana Demirspor 5 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINI KAZANDI

Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 73 ile 82. dakikalar arasında bulduğu 4 golle maçı 5-3 kazandı. Burak Yılmaz, Kasımpaşa Teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı

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Son Dakika Spor Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • UğuR DURAN:
    Demiri yenemeyen takım mı olur... PArdon Beşiktaş!! :))) 12 4 Yanıtla
  • 6490203:
    Burak yılmaz Bekiştaş’a da bir bu kadar atacağız demiş doğru mu 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı - Son Dakika
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