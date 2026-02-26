Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

26.02.2026 19:38
Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'da 7 isim ilk maçta sarı kart görmesi halinde ikinci maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 7 ismin dışında teknik direktör Okan Buruk da sınırda yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı bu turda büyük bir tehlike bekliyor.

8 İSİM SARI KART SINIRINDA

Son 16 turunda Premier Lig ekiplerinden Liverpool veya Tottenham'dan biri ile eşleşecek olan Galatasaray'da 7 futbolcu ve Okan Buruk, oynanacak ilk maça sarı kart sınırında çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk maça sarı kart sınırında çıkacak. Sarı-kırmızılı takımdaki bu isimler, kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında olmayacak.

ÇEYREK FİNALE KALIRSA KARTLAR SIFIRLANIYOR

Öte yandan temsilcimiz Galatasaray, rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırması halinde sarı kartlarını sıfırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    Çokta tın..zaten bundan sonrası mucizelere bağlı...biraz zor yur atlar...ortam şampiyonlar ligi değil de cehennem vadisi...en zayıf takım biziz...gelen ağam giden paşam olur artık... 15 46 Yanıtla
    Umut Ürgün Umut Ürgün:
    talip oruç başına vurmuş herhalde boş boş konuşma 31 5
    Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Fenerlisin anlaşılan.Bu akşam göreceğiz 20 2
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Galatasaray juve maçındaki gibi oynarsa kesin elenir . çok kötü takım 13 6 Yanıtla
  • ZIPPO null ZIPPO null:
    talip söz konusu Avrupa insaAllah alırız kupayı ne kadar fenerli olsamda canı gönülden istiyorum GS da diğer takımlarımız da Avrupa'da başarılı olsunlar 14 3 Yanıtla
  • Gokhan Gokhan:
    Tek Okan görse yeter gs ye daha iyi oynarlar.. 1 1 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    Türkiyede olsa daha önce defalarca gördük en basit ve garantili maç olan eyüp maçında hepsini bilerek cezalı yaparlardı avrupada ise buna çözüm bulamazlar ve sert bir maçta bir çoğu cazalı duruma düşerler... 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.