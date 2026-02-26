Tam 8 isim! Galatasaray\'ı bekleyen büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı bu turda büyük bir tehlike bekliyor.
Son 16 turunda Premier Lig ekiplerinden Liverpool veya Tottenham'dan biri ile eşleşecek olan Galatasaray'da 7 futbolcu ve Okan Buruk, oynanacak ilk maça sarı kart sınırında çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk maça sarı kart sınırında çıkacak. Sarı-kırmızılı takımdaki bu isimler, kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında olmayacak.
Öte yandan temsilcimiz Galatasaray, rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırması halinde sarı kartlarını sıfırlayacak.
