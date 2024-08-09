Tamı tamına 35 milyon euro teklif edilmişti! Fenerbahçe'den sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tamı tamına 35 milyon euro teklif edilmişti! Fenerbahçe'den sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe yönetimi, Premier Lig takımı Brighton'ın 35 milyon euroluk rekor teklif sunduğu Ferdi Kadıoğlu'nu satmayı düşünmüyor. Yönetim, sürpriz bir hamleyle Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte Kadıoğlu'nun maaşına da ciddi bir zam yapılacağı belirtildi.

09.08.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi. Brighton'ın 35 milyon euroluk rekor teklifi sonrası Fenerbahçe yönetimi futbolcuyla ilgili yeni bir karar aldı.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Son olarak milli futbolcunun en ciddi talipleri arasında yer alan Brighton'ın teklifini 35 milyon euroya çıkardığı ifade edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bu rekor teklife rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu satmaya niyeti yok.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı-lacivertli yönetim sürpriz bir hamleyle Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, yeni sözleşmeyle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nun da maaşına ciddi bir zam yapacak.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Tamı tamına 35 milyon euro teklif edilmişti! Fenerbahçe\'den sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararı

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Kadıoğlu, Zam, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tamı tamına 35 milyon euro teklif edilmişti! Fenerbahçe'den sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Y: 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki bu forma altında 199 maça çıkmış olup toplam 6 sezonda da bu büyük denilen kulüpte hiç şampiyon olamamıştır yorum bu kadar. 51 86 Yanıtla
  • Cenk Demiray: 35 milyon verseler koşarak götürüp bırakırlar. 35 57 Yanıtla
  • Cihansio null: bir Galatasaray lı olarak söylüyorum, teklif iyi ama 50 m e altında bırakılmamalı. 41 6 Yanıtla
  • Gakko 23: 35 milyon Euro verecekler ve göndermeyecekler ula kanat oyuncusu 15 29 Yanıtla
  • Kemal Demir: Abartmayın. 8 28 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Biz de yedik 11 24 Yanıtla
  • ALİÇO null: 1 sene sonra alan olmaz o paranın yarısı da etmez 14 19 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI: Dostlar bir transfermarkt bakın 30 milyon yazıyor yani teklif ettikleri para ferdi için yüksek sayılmıyor. 10 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: He he hergun 30 lar havada uçuyor ama uçan kuş yok 2 8 Yanıtla
  • Özgür Çelik: biz boeyi bu paralara sattık. Ferdide bu paraları rahat eder. oyun kurucu potansiyelli bir beke dönüştü. tebrikler 9 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:11 Erdoğan’ın transfer planı ortaya çıktı İYİ Parti’den istifa eden 3 vekil AK Parti’ye geçecek Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek
12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:50:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tamı tamına 35 milyon euro teklif edilmişti! Fenerbahçe'den sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement