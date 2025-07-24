UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk etti.
Karşılaşmayı 2-0 geride götüren Beşiktaş, 38. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.
40. dakikada Siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı. Yıldız oyuncu, Siyah-beyazlı kariyerinde ilk golünü kaydetti.
Son Dakika › Spor › Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?