Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu - Son Dakika

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 3-2'nin rövanşında henüz 27. dakikada 2-0 geriye düşen temsilcimizin kalesinde gördüğü ilk gol tepki çekti.

DEFANSTA BÜYÜK HATA

Slavia Prag atağında arka direğe atılan topa vuran futbolcu, meşin yuvarlığa metrelerce yükseklik kazandırdı. Yere düşmesi neredeyse 3 saniyeyi bulan top takım arkadaşından sekip Tisserand'ın dizine çarparak Schranz'ın önünde kaldı. Slovak futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gole sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterirken adeta defansta yapılan hatalarla dalga geçti.

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen