Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı - Son Dakika
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Spor

Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı

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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında ilk kez Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i 11'de oynatabilir.

28.09.2024 10:44
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Osimhen ve Icardi'nin aynı anda sahada olup olmayacağı merak edilirken, Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihi zorlu bir karar olacak.

İLK KEZ ÇİFT FORVETİ AYNI ANDA SAHAYA SÜRECEK

Okan Buruk, Kasımpaşa maçına da Osimhen'le başlamayı planlarken, Icardi'nin forma isteği tercih konusunda başarılı çalıştırıcıyı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Buruk, bu maçta ilk kez Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i ilk 11'de oynatabilir.

Okan hoca taktik provalarda zaman zaman Osimhen ile Icardi'yi birlikte oynatmayı da denedi. Ancak Buruk'un bu durumda sistem değişikliği yapması ya da Mertens'i kulübeye çekmesi gerekiyor.

Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk\'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı

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Son Dakika Spor Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Nurrahman Kocak:
    Admin gsli heralde boylelerini calistirmayacaksin ac kalicak 19 104 Yanıtla
    Yusuf Aslan:
    Takip etmeyebilirsin!. İstersen alternatif flash tv haber var, onun admin fb li!. 2 0
    GARİP DERVİŞ:
    Ferhat Eser in biladerisin sende herhalde ?????? 0 0
    Ferhat Eser:
    Gergin bir posta arda güler haberlerini pkumuyonmu bilader 0 0
  • Levent Tasdelen:
    nurrahman yaprağı ne alakası var GS lı olmak la bu işin hödük 48 9 Yanıtla
  • Ersay:
    birde fenere bak hangisini oynatsak umutsuz vaka 25 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    haberin kralı bunda yanlis birşey yok hocanın takdiri rakipler niye gocunuyor fazla gol atar diyemi helal olsun admin 18 4 Yanıtla
  • Atilla levent:
    aklin yolu bir 14 5 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Türkiyenin tek büyüğü Galatasaray 14 2 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Bizim bjk li Ferro yok yorumlarda tadı tuzuda yok 14 1 Yanıtla
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