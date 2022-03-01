Fenerbahçe taraftarı endişeli! Aziz Yıldırım'ın kardeşinden ortalığı karıştıracak Löw iması - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni sezon için anlaşmaya çok yaklaştığı teknik direktör Joachim Löw'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Alman hocanın takımın başına getirilmeyeceğini ima etti.

"FENERBAHÇE'YE GELECEĞİNDEN HABERİ VAR MIYMIŞ?"

Fotospor'da yer alan habere göre, Löw'ü Türkiye'de en yakından tanıyan isim olan Fenerbahçe eski futbol şube sorumlusu Ali Yıldırım'dan hayal kırıklığı yaratacak sözler geldi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın kardeşi olan Ali Yıldırım katıldığı bir etkinlikle kendisine yöneltilen, 'başkanım, Löw bizde bu kez başarılı olur mu?' sorusuna; 'önce bir sor bakalım Löw'ün Fenerbahçe'ye geleceğinden haberi var mıymış?' cevabını verdi.