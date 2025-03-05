Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku - Son Dakika
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Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak antrenmana yıldız futbolcu Rafa Silva'nın katılmaması dikkat çekti. Silva'nın Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle idmana katılmadığı, ancak Gaziantep FK maçında forma giyebileceği belirtildi.

05.03.2025 14:16
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile 10 Mart Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

RAFA SILVA ANTRENMANA KATILMADI

Antrenmana Siyah-Beyazlılar'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva katılmadı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Ligde oynanan Bellona Kayserispor karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Rafa Silva ve Keny Arroyo, idmana katılmadı. Oyuncuların, Gaziantep FK karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi. Norveçli teknik adamdan izin alan Gedson Fernandes de idmanda yer almadı.

Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku

Antrenmanın başında saha kenarına gelerek basın mensuplarına selam veren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Taraftar kahrolacak! Beşiktaş\'ta Rafa Silva şoku

Gaziantep FK, Kayserispor, Rafa Silva, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    olsa ne olur olmasa Fenerbahçe şampiyon 9 27 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Öyle bir haber başlığı atıyor ki yani ne bileyim Allah seni islah etsin Admin 24 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    NAZAR DEĞDİ TÜH 5 3 Yanıtla
  • ayhan1903:
    Ya bu başlığı kim yazıyor. sekiz ay sakat kalacak sandım:) 7 1 Yanıtla
  • 6490203:
    kahrol taraftar kahrol bjk al sana bombe 0 0 Yanıtla
  • YerSiyahGökBeyaZ:
    Rafa'sı olmayanlar su an cok uzgun. En büyük Beşiktaş. 0 0 Yanıtla
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