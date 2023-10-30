 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok - Son Dakika

Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok

Son Güncelleme: 30.10.2023 18:24

Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın yıldız futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

PENDİKSPOR MAÇINDA SAKATLANDILAR

Takımın en iyilerinden olan yıldız futbolcuların ikisi birden dün oynanan Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok
17:51 HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
17:28 Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu
17:23 Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı
16:47 Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi
16:42 Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücretlinin vay haline
16:21 Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı
15:50 Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi
15:34 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu
15:31 Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde vicdanları yaralayan muamele
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 18:34:55. #1.11#
SON DAKİKA: Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement