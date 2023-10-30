Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

PENDİKSPOR MAÇINDA SAKATLANDILAR

Takımın en iyilerinden olan yıldız futbolcuların ikisi birden dün oynanan Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.