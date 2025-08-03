Portekiz devi Porto, yeni sezon öncesi taraftarlarına unutamayacakları bir transfer sürprizi yaşattı.
Porto, yeni sezon tanıtım etkinliğinde daha önce hiçbir platformda duyurulmayan Luuk de Jong transferini duyurdu. Porto, daha öncesinde resmi açıklaması yapılmayan ve basına bile sızmayan Hollandalı golcü Luuk de Jong'u kadrosuna kattığını ilk kez stadyumda taraftarların önünde ilan etti. Transfer, kulübün sosyal medya hesaplarından da "Kabul edin, bunu beklemiyordunuz" mesajıyla paylaşıldı.
Tüm stadyumu şaşkına çeviren bu gizli transfer tanıtımı, Porto taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, kulübün organizasyon biçimi tüm dünyada da büyük yankı buldu ve büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Taraftar şaştı kaldı! Transferi sahaya çıkınca öğrendiler - Son Dakika
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