Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
İngiliz Tribal Football'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı En-Nesyri'yi önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle yönetimin büyük çaba gösterdiği En-Nesyri için Kanarya'nın 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi öngörülürken; bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27'lik golcü, Türk futbolunun bonservisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.
Son Dakika › Spor › Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih - Son Dakika
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