Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer etmeye çok yaklaştığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin gelecek hafta Türkiye'ye geleceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, En-Nesyri'yi sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirecek ve transferi resmiyete dökecek.

11.07.2024 09:14  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

HAFTAYA GELİYOR

İngiliz Tribal Football'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı En-Nesyri'yi önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

TARİHE GEÇECEK

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle yönetimin büyük çaba gösterdiği En-Nesyri için Kanarya'nın 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi öngörülürken; bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27'lik golcü, Türk futbolunun bonservisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.

Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri\'nin Fenerbahçe\'ye geleceği tarih

Sevilla FC, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: 5-6 milyon eurodan fazla etmez bu çocuk kulübü satacaklar bunlar bu gidişle 10 9 Yanıtla
    mustafa sagdic: nasil anladin etmeyecegini ? kac kere izledin ? 5 5
  • Sabri İnce: Bankalar birliğinin ,borçları yeniden yapılandırma ve Devletin borçları silme gibi bir lüksü yok. Her kulüp atacağı adımı ona göre yapsın. 5 3 Yanıtla
  • serkan keskin: guiza gibi mi 0 3 Yanıtla

08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
09:24 Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
09:14 Taraftar yolunu gözlüyordu İşte En-Nesyri’nin Fenerbahçe’ye geleceği tarih Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih
08:59 NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya’ya yardımı acilen kesin NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin
08:11 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
07:35 Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu
07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
05:25 Dünya liderleri aynı sofrada Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı Dünya liderleri aynı sofrada! Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 10:03:01. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement