Süper Lig devi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Takımın yıldızı Gedson Fernandes'in sakatlığı hakkında konuşan Güneş, "Gedson Fernandes, iyileşmişti ama son idmanda bileği döndüğü için Lugano maçında forma giyemeyecek. Hafta sonu da olmayacak büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Club Brugge'le oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, ağrılarının bulunması sebebiyle Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı.
Son Dakika › Spor › Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi - Son Dakika