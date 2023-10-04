Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi

Süper Lig devi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

YİNE SAKATLANDI

Takımın yıldızı Gedson Fernandes'in sakatlığı hakkında konuşan Güneş, "Gedson Fernandes, iyileşmişti ama son idmanda bileği döndüğü için Lugano maçında forma giyemeyecek. Hafta sonu da olmayacak büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.