Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi - Son Dakika

Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi

Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi
Son Güncelleme: 04.10.2023 18:54

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecekleri maç öncesi Gedson Fernandes'in sakatlandığını açıkladı. Fernandes'in son idmanda bileği döndüğü için Lugano maçında forma giyemeyeceğini belirten Güneş, büyük ihtimalle hafta sonu oynanacak maçta da Fernandes'in olmayacağını duyurdu.

Süper Lig devi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

YİNE SAKATLANDI

Takımın yıldızı Gedson Fernandes'in sakatlığı hakkında konuşan Güneş, "Gedson Fernandes, iyileşmişti ama son idmanda bileği döndüğü için Lugano maçında forma giyemeyecek. Hafta sonu da olmayacak büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Club Brugge'le oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, ağrılarının bulunması sebebiyle Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı.

Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gedson Fernandes, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi - Son Dakika
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