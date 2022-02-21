Üye Girişi
Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar - Son Dakika

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

21.02.2022 19:38

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Göztepe maçından önce verdiği demeçle taraftarı çıldırttı. İspanyol hocanın, "Artık her puanı sayıyoruz" ifadesi büyük tepki çekti.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim'den sonra görevi devralan İspanyol hocanın Göztepe maçından önce kullandığı ifadeler tepki çekti.

Görüntü: beIN

"HER PUANI SAYIYORUZ"

Torrent, "İki takım için de çok önemli maç. Her puanı sayıyoruz artık. Geçtiğimiz hafta iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Agresif bir takımla oynayacağız. Ona göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasını yaptı, ortalık karıştı. Torrent'in küme düşme hattındaki durumu kabullendiğine dair yorumlar yaptı.

Bazı taraftar tepkileri:

YORUMLAR
500
Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:15 Pekin Olimpiyatları'nda inanılmaz olay! Yarışan bir kayakçının cinsel organı dondu
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 19:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement