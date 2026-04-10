Taraftarın beklediği soru yanıt buldu! İşte Osimhen'in sahalara döneceği maç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftarın beklediği soru yanıt buldu! İşte Osimhen'in sahalara döneceği maç

10.04.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönüş tarihi netleşti. Gençlerbirliği maçında az süre alması beklenen Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği dönüş tarihi netleşti.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecine giren Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamıştı. Osimhen’in sahalara dönüşü için artık geri sayım başladı.

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Göztepe maçının ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, “Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadroda olabilir, ancak Fenerbahçe maçında kullanma durumumuz da var” ifadeleriyle yıldız oyuncunun dönüşüne dair ipuçları vermişti.

DERBİDE FORMA GİYECEK

Sabah gazetesinin haberine göre Osimhen’in, 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Gençlerbirliği maçında kısa süre alması ihtimali bulunsa da, asıl hedefin derbi olduğu belirtildi.

TARAFTARIN BEKLEDİĞİ SORU CEVAP BULDU

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merak ettiği “Derbide oynayacak mı?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yıldız golcünün kritik mücadelede takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:23
10:19
10:04
09:33
09:32
08:50
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:34:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.