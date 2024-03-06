Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor maçında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.
Haberde, tecrübeli oyuncunun sahalardan 10 gün uzak kalması beklendiği ifade edildi. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta da tendonu kopması sonucu 3.5 ay formasına hasret kalmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı - Son Dakika
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu. Peristeri, grupta ilk galibiyetini alırken, Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Gaziantep FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi ve antrenman sonrası takım kampa geçti.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi maçı öncesi yapılan basın toplantısında, 'Türkiye Süper Lig'i şampiyonluğu mu, yoksa Konferans Ligi şampiyonluğu mu?' sorusuna 'İkisini de' yanıtını verdi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, İran ile 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda 2 gol atan milli takım, İran'ın 2 golüne engel olamayarak maçı 3-3 berabere tamamladı. A Milli Erkek Futsal Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen 17 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük, Avrupa'da oynama hayali olduğunu ancak önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi. Büyük, hayallerini gerçekleştirmek için sıkı çalıştığını ve kendini kanıtladıktan sonra A Takım'da oynamak istediğini belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, 'Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz' dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti. Bakan Bak, milli okçuların ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ve başarılar dilediğini belirtti.
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 86-63 yendi. Seriyi 2-1 kazanan Mersin ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi. ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.
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