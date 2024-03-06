Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını yeni atlatan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi. 3.5 ay sonra formasına kavuşan futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

06.03.2024 21:25  Güncelleme: 22:37
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TEKRAR SAKATLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor maçında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

10 GÜN YOK

Haberde, tecrübeli oyuncunun sahalardan 10 gün uzak kalması beklendiği ifade edildi. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta da tendonu kopması sonucu 3.5 ay formasına hasret kalmıştı.

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Fenerbahçe\'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet gönül: Bu nasıl iş anlamış değilim bu takımda bir çok fubolcü hep sakat ilginç sezon bitti görmek istediğimiz iyi oynayan futbolcular hep sakat sebebi kimse bırakıp gitsin bence 11 6 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Tamamen nazar. Adam gerçekten çok iyi. Becao’lu maçlarda pozisyonu yok rakiplerin. 9 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Zaten ne zaman şampiyonluğa oynasak olan hep bizim futbolculara oluyor biri büyümü yapıyor hiç anlamış değilim 8 4 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Olabilir bu cincon herşeyi yapar 6 5

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