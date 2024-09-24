Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi - Son Dakika
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Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla bir toplantı yaptı. ''Kimsenin forması garanti değil'' diyen Portekizli hoca, ''Mazeretimiz yok'' ifadelerini kullandı. Mourinho'nun, perşembe günkü Union Saint-Gilloise maçında kadroda büyük değişiklikler yapacağı öğrenildi.

24.09.2024 09:30
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 yenildikleri Galatasaray derbisi sonrası oyuncularıyla konuştu.

"MAZERETİMİZ YOK"

"Sahip çıkarım ama eleştiririm, kimsenin forması garanti değil" diyen başarılı antrenör, "Mazeretimiz yok" dedi. Derbide yapılan hataları tek tek gösteren, her oyuncunun özeleştiri yapmasını isteyen Mourinho, perşembe günkü Union Saint- Gilloise maçından ise iyi futbol ve galibiyet istedi.

Portekizli hoca bu maçta kadroyu da büyük oranda değiştirecek. Kulübede oturan bazı oyuncuların oynamayı sahadakilerden daha fazla hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Karakterli, yetenekli oyuncularsınız. Her oyuncunun bazen kötü oynamaya hakkı vardır. Ancak kötü oyun 2-3 maçı geçerse gereğini yaparım. Çünkü kadromda iki tane kaliteli 11 çıkaracak futbolcu var" ifadesini kullandı.

"CEZAYI KESTİLER"

Galatasaray maçının değerlendirmesini yaparken, "Kırılma anları hep aleyhimize oldu. Net fırsatları kaçırdık, onlar kaçırmadı. Biz hata yaptık, cezayı kestiler. Onlar hata yaptı, biz kesemedik. Ancak bunlar mazeret değil. Sizler de ben de buraya birkaç maç için gelmedik. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Yakalayacağımız bir seriyle yine zirvede olacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho\'dan derbi sonrası ilk hamle geldi

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Son Dakika Spor Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Adem Uçuk:
    Tazminatı alır gider. Demedi demeyin 50 11 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Adamın elinde sihirli değnek yok.Bundan önceki başarıları hep dev bütçeli kulüpleri çalıştırarak almıştır.Yani transferler de limit sorunu olmayan takımlar 38 6 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    tazminatımı hazırlayın diye yorumladım 27 7 Yanıtla
  • said örücü:
    adam taliscayı reddetmiş elinde szmanski var demiş bana bu adam futboldan anlıyor demeyin. 16 4 Yanıtla
  • Türk Ak:
    AVRUPAYI ZATEN ONEMSEMİYORLAR FULL YEDEKLER OYNUCAK BAKIN GÖRÜN LİGDE 5 puan geri kalmak bence şampiyonluk gitti bu sene gs aralık ayının sonuna kadar zor maçı yok bakın fikstüre görün 13 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Başarılı teknik adam'mı hangi başarı dışarıdaki başarısı beni ilgilendirmez Galatasaray'ı yenemeyen takım ve teknik ekip başarılı değildir 12 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yolcudur apbas bağlasan durmaz Şampiyon Galatasaray 11 1 Yanıtla
  • Senay Aslan:
    İnşallah?? 4 6 Yanıtla
  • Erdal Hazar:
    Çok boş konuşuyorsunuz adamda bir kariyer var Elindeki malzeme boş bu kadar olur ne yapsın kendimi oynasın 3 4 Yanıtla
  • CruSiuto CRUS:
    ismail kartala hirbir yere imza atma demiş zaten ali koçum 5 0 Yanıtla
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